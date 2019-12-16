Чахкиев: Лебедеву в бою с Мчуну будет тяжело

21 декабря в Красноярске пройдёт вечер бокса, в котором россиянин Денис Лебедев (32-3, 23 КО) и южноамериканец Табисо Мчуну (21-5, 13 КО) проведут бой за титул WBC Silver в первом тяжёлом весе. Олимпийский чемпион в весовой категории до 91 кг Рахим Чахкиев прокомментировал предстоящую встречу.



«Давно знаю Дениса. Мы с ним могли провести поединок, но как-то не срослось. У Дениса за плечами отличная карьера, он сильный боксёр, провёл много красивых поединков. У него очень хорошие бойцовские качества, и это зачастую намного важнее, чем филигранная техника. Но в бою с Мчуну Денису будет тяжело, потому что южноафриканец — выносливый и неплохо обученный боксёр. В боксе никогда нельзя гарантировать, что кто-то точно победит. Не берусь предсказывать результат, а просто хочу пожелать Денису удачи в предстоящем бою», — приводит слова Чахкиева пресс-служба Федерации бокса России.