Чахкиев: Лебедеву в бою с Мчуну будет тяжело

21 декабря в Красноярске пройдёт вечер бокса, в котором россиянин Денис Лебедев (32-3, 23 КО) и южноамериканец Табисо Мчуну (21-5, 13 КО) проведут бой за титул WBC Silver в первом тяжёлом весе. Олимпийский чемпион в весовой категории до 91 кг Рахим Чахкиев прокомментировал предстоящую встречу.
«Давно знаю Дениса. Мы с ним могли провести поединок, но как-то не срослось. У Дениса за плечами отличная карьера, он сильный боксёр, провёл много красивых поединков. У него очень хорошие бойцовские качества, и это зачастую намного важнее, чем филигранная техника. Но в бою с Мчуну Денису будет тяжело, потому что южноафриканец — выносливый и неплохо обученный боксёр. В боксе никогда нельзя гарантировать, что кто-то точно победит. Не берусь предсказывать результат, а просто хочу пожелать Денису удачи в предстоящем бою», — приводит слова Чахкиева пресс-служба Федерации бокса России.
- 16 декабря 2019
-
21:41
-
20:41
-
19:48
-
18:49
-
17:50
-
16:06
-
15:18
-
14:48
-
14:00
-
13:12
-
12:51
-
12:28
-
11:42
-
11:06
-
10:16
-
09:07
-
00:52
- 15 декабря 2019
-
23:34
-
22:51
-
21:47
-
20:16
-
19:53
-
18:12
-
17:32
-
16:28
-
16:18
-
15:35
-
14:26
-
13:40
-
12:18
-
11:26
-
11:03
-
10:56
-
10:46Итоги всех боёв UFC 245 Видео
-
10:35