Джермелл Чарло взял реванш у Харрисона и вернул себе титул по версии WBC

В Онтарио (штат Калифорния, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились Тони Харрисон и Джермелл Чарло.
Бой начался под диктовку Чарло, который уже во втором раунде отправил соперника в нокдаун. Позже Харрисон восстановился и перехватил инициативу, действуя более точно. Тем не менее в одиннадцатой трёхминутке Чарло удалось потрясти соперника и отправить ещё в один нокдаун. Тони сумел подняться, но Джермелл не позволил сопернику восстановиться и снова отправил его на канвас. Харрисон вновь выразил желание продолжить встречу, но Чарло быстро добил потрясённого соперника и заставил рефери остановить бой.
Таким образом, Чарло взял у Харрисона реванш за поражение годичной давности и вернул себе титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.
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