Стало известно, почему с Лебедева сняли балл в поединке с Мчуну

Рефери по правилам снял балл с российского боксёра Дениса Лебедева в поединке с южноафриканцем Табисо Мчуну. Об этом сообщили организаторы боя.

Напомним, в третьем раунде поединка Лебедев и Мчуну столкнулись головами, и балл сняли с россиянина.

«Балл был снят по правилам WBC. Если один боксёр получает рассечение после неумышленного удара или столкновения, то с его соперника снимают балл», — приводит слова одного из представителей организаторов боя ТАСС.

Позавчера, 21 декабря, Лебедев проиграл Мчуну единогласным решением судей в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC (Silver). После боя россиянин заявил о желании завершить карьеру. Вместе с тем руководитель Федерации бокса России Умар Кремлёв предположил, что спортсмен ещё может вернуться на ринг.

Кремлёв не исключил, что Лебедев ещё раз вернётся в бокс