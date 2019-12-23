Стало известно, почему с Лебедева сняли балл в поединке с Мчуну

Рефери по правилам снял балл с российского боксёра Дениса Лебедева в поединке с южноафриканцем Табисо Мчуну. Об этом сообщили организаторы боя.
Напомним, в третьем раунде поединка Лебедев и Мчуну столкнулись головами, и балл сняли с россиянина.
«Балл был снят по правилам WBC. Если один боксёр получает рассечение после неумышленного удара или столкновения, то с его соперника снимают балл», — приводит слова одного из представителей организаторов боя ТАСС.
Позавчера, 21 декабря, Лебедев проиграл Мчуну единогласным решением судей в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC (Silver). После боя россиянин заявил о желании завершить карьеру. Вместе с тем руководитель Федерации бокса России Умар Кремлёв предположил, что спортсмен ещё может вернуться на ринг.
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