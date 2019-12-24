Мейвезера назвали самым высокооплачиваемым спортсменом 10-летия

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в период с 2010 по 2019 год, который составило издание Forbes.

Сообщается, что за 10 лет общий заработок Мейвезера составил $ 915 млн. При этом суммарный гонорар боксёра за два боя с Мэнни Пакьяо в 2015 году и бойцом MMA Конором Макгрегором в 2017 году превысил $ 500 млн.

Второе место в рейтинге занял португальский нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду, который заработал $ 800 млн. Третьим стал его извечный конкурент аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси ($ 750 млн).

Места с четвёртого по 10-е в этом рейтинге заняли баскетболист Леброн Джеймс ($ 680 млн), теннисист Роджер Федерер ($ 640 млн), гольфисты Тайгер Вудс ($ 615 млн) и Фил Микельсон ($ 480 млн), Пакьяо ($ 435 млн), баскетболист Кевин Дюрант ($ 425 млн) и автогонщик Льюис Хэмилтон ($ 400 млн).

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