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Хрюнов назвал Ф. Емельяненко символом всего спорта

Хрюнов назвал Ф. Емельяненко символом всего спорта
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал победу Фёдора Емельяненко над Куинтоном Джексоном, который потерпел поражение нокаутом в первом раунде поединка на турнире Bellator в Японии.

«Я думаю, что его победа — это выдающееся событие. Поздравление от действительно великого бойца Фёдора Емельяненко всем нам к Новому году. Все обсуждают, все радуются этому, и я тоже радуюсь вместе с вами.

Емельяненко в этом бое точно попал. Но вы посмотрите, что очень большое давление оказывалось на Джексона. Повлияла атмосфера, которая сложилась вокруг боя: переполненная арена, было около 20 тысяч зрителей, которые готовы видеть Емельяненко ещё примерно 20 лет. Эта энергетика сказывается, и Джексон просто не выдержал.

Фёдор стал символом единоборств и символом спорта вообще. Я призываю его продолжать карьеру и собирать полные арены. Нужно жить с ним в одно историческое время и радоваться его выступлениям», — цитирует Хрюнова Sport24.

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