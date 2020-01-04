В UFC представили официальный постер к бою Дж. Джонса с Рейесом

8 февраля в Хьюстоне (штат Техас, США) на арене «Тойота Центр» пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 247. В его главном событии встретятся чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс и Доминик Рейес. Соглавным поединком шоу станет схватка чемпионки организации в наилегчайшем весе Валентины Шевченко с Кейтлин Чукагян.

Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер к февральскому номерному турниру UFC. На нём изображены участники главных поединков — Джонс, Рейес, Шевченко и Чукагян.

Соответствующее фото можно увидеть на странице UFC в «Инстаграме».

В 2019 году Джон Джонс дважды провёл защиту титула в полутяжёлом весе. В марте он единогласным решением судей победил Энтони Смита, а уже в июле раздельным решением одержал победу в противостоянии с Тиаго Сантосом.