В UFC представили официальный постер к бою Дж. Джонса с Рейесом

8 февраля в Хьюстоне (штат Техас, США) на арене «Тойота Центр» пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 247. В его главном событии встретятся чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс и Доминик Рейес. Соглавным поединком шоу станет схватка чемпионки организации в наилегчайшем весе Валентины Шевченко с Кейтлин Чукагян.
Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер к февральскому номерному турниру UFC. На нём изображены участники главных поединков — Джонс, Рейес, Шевченко и Чукагян.
Соответствующее фото можно увидеть на странице UFC в «Инстаграме».
В 2019 году Джон Джонс дважды провёл защиту титула в полутяжёлом весе. В марте он единогласным решением судей победил Энтони Смита, а уже в июле раздельным решением одержал победу в противостоянии с Тиаго Сантосом.
- 4 января 2020
-
19:36
-
18:51
-
17:29
-
15:44
-
14:36
-
14:02
-
12:01
-
08:36
-
07:59
-
06:54
-
00:59
- 3 января 2020
-
23:34
-
22:43
-
21:58
-
20:08
-
19:51
-
18:19
-
17:17
-
15:13
-
13:11
-
12:30
-
12:05
-
11:44
-
11:07
-
10:10
-
09:17
-
00:46
- 2 января 2020
-
23:59
-
22:39
-
21:24
-
20:33
-
19:35
-
18:49
-
17:36
-
16:02