«Побью его, даже если выйду больным». Макгрегор — о бое с Серроне

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, рассказал, что в настоящий момент он весит чуть более 160 фунтов, то есть около 73 кг. 18 января Макгрегор на турнире UFC в Лас-Вегасе сразится с американцем Дональдом Серроне, причём бой пройдёт в полусреднем весе, то есть в весовой категории до 170 фунтов.

«Я вешу 160 фунтов. 160 с небольшим. Я бы без проблем мог сделать 155 фунтов. Я просто не думаю, что он (Серроне. — Прим. «Чемпионата») хорошо выглядит в категории до 155 фунтов, его категория — 170 фунтов.

Я выиграю у него в любом весе. Я выиграю, даже если выйду больным», — приводит слова Макгрегора ESPN.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.