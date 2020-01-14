«Горестно, что братские народы враждуют». Боксёр Беспутин — о России и Украине

Обладатель регулярного пояса WBA в полусреднем весе, российский боксёр Александр Беспутин рассказал об отношениях с украинцами Василием Ломаченко и Александром Усиком. Интересы всех трёх боксёров представляет один менеджер, и они являются друзьями.

«Меня часто спрашивают, общаемся ли мы на политические темы. А у нас не так много времени на такие разговоры. Мы говорим о жизни.

Честно скажу: я ни с Саней, ни с Васей на эту тему (политики. — Прим. «Чемпионата») не общался. Лично мне очень горестно, что два братских народа враждуют», — цитирует Беспутина «Р-Спорт».

Напомним, ранее Ломаченко раскритиковали на Украине за то, что боксёр выложил ролик с российскими солдатами. Вскоре спортсмен объяснил свою позицию.

Ломаченко обвинили в Украине к симпатии к русским солдатам