«Горестно, что братские народы враждуют». Боксёр Беспутин — о России и Украине
Обладатель регулярного пояса WBA в полусреднем весе, российский боксёр Александр Беспутин рассказал об отношениях с украинцами Василием Ломаченко и Александром Усиком. Интересы всех трёх боксёров представляет один менеджер, и они являются друзьями.
«Меня часто спрашивают, общаемся ли мы на политические темы. А у нас не так много времени на такие разговоры. Мы говорим о жизни.
Честно скажу: я ни с Саней, ни с Васей на эту тему (политики. — Прим. «Чемпионата») не общался. Лично мне очень горестно, что два братских народа враждуют», — цитирует Беспутина «Р-Спорт».
Напомним, ранее Ломаченко раскритиковали на Украине за то, что боксёр выложил ролик с российскими солдатами. Вскоре спортсмен объяснил свою позицию.
Ломаченко обвинили в Украине к симпатии к русским солдатам
«Суть была не в триколоре». Ломаченко ответил на критику ролика с российскими солдатами
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