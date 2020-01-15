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Боец MMA внезапно вырвался из партера и в прыжке нокаутировал соперника. Видео

Боец MMA внезапно вырвался из партера и в прыжке нокаутировал соперника. Видео
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

В «инстаграме» xtremeknockout появилось видео, как американский боец смешанных единоборств Эммануэль Кэлхун нокаутировал соотечественника Марка Эйтля на турнире промоушена XKO в Далласе.

Кэлхуну удалось нокаутировать Эйтля в первом раунде. Во время борьбы в партере боец неожиданно вырвался, оттолкнув соперника ногами, а затем поднялся и, высоко выпрыгнув, жёстко нокаутировал его.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Также посмотрите, как российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион организации в лёгком весе, отреагировал на быстрый нокаут в исполнении ирландца Конора Макгрегора, который одержал верх в поединке с бразильцем Жозе Алду, состоявшемся в декабре 2015 года.

Появилось видео, как Хабиб отреагировал на быстрый нокаут в поединке Макгрегор — Алду
«Иду за Хабибом». Фергюсон показал, как собирается бить Нурмагомедова. Видео
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