Федерация бокса России начала расследование по допингу у Беспутина

Федерация бокса России проводит собственное расследование результатов допинг-контроля российского спортсмена Александра Беспутина. Об этом сообщил генеральный секретарь федерации Умар Кремлёв.

Ранее стало известно, что Беспутин получил уведомление о «ненормальном результате теста» после победного боя с Раджабом Бутаевым, который состоялся 30 ноября в Монако. На кону стоял титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.

«Мы уже начали разбирательство, будем смотреть. Запросили документы, чтобы узнать, что он употребил. Будем поддерживать его, но надо разобраться, мы за чистый спорт, нужно добиться справедливости и узнать, что же на самом деле там произошло», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Функционер добавил, что теперь, вероятно, понадобится вскрывать пробу B.

«Думаю, надо. Но надо посмотреть, мы получим все бумаги, после чего станет понятно, будем вскрывать пробу B или нет. Что там, в каких дозах и всё остальное», — добавил он.

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