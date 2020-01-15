«Может, что-то попало в организм с едой». У Беспутина отреагировали на найденный допинг

Запрещённые вещества могли попасть в организм российского боксёра Александра Беспутина вместе с едой. Об этом заявили в команде спортсмена.
28-летний россиянин, который является чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка. Беспутин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс, победив соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей.
«Возможно, что-то могло попасть в организм с едой. Сейчас мы запросили все документы по пробам, будем разбираться», — приводит слова члена команды Беспутина ТАСС.
На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призёром Европейских игр, на чемпионате мира дошёл до четвертьфинала. В октябре 2015 года он принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank, а его менеджером стал Эгис Климас.
- 15 января 2020
-
14:48
-
14:14
-
13:03
-
11:24
-
10:18
-
09:21
-
09:07
-
08:17
-
00:58
-
00:53
- 14 января 2020
-
22:59
-
21:25
-
20:58
-
19:22
-
18:26
-
17:51
-
16:04
-
15:00
-
14:17
-
13:42
-
13:17
-
12:25
-
11:16
-
10:26
-
09:18
-
08:07
-
01:59
-
01:00
-
00:55
-
00:49
-
00:44
-
00:29
-
00:22
- 13 января 2020
-
23:28
-
22:40