В UFC отреагировали на оскорбления «Рен ТВ» в адрес Макгрегора

Вице-президент UFC по России Андрей Громковский прокомментировал проморолик «Рен ТВ» к турниру UFC 246, в котором содержались неоднозначные высказывания в адрес экс-чемпиона организации в двух дивизионах Конора Макгрегора. В частности, диктор за кадром назвал Макгрегора «пижоном» и «балаболом».

«Для нас самое важное — наши бойцы и отношение к ним. Поэтому мы негативно относимся к проявлению неуважения к ним.

Мы разбираемся в этой ситуации. Пока от дальнейших комментариев воздержусь», — приводит слова Громковского «RT на русском».

Напомним, послезавтра, 18 января, Макгрегор выступит на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Его соперником будет американец Дональд Серроне.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.