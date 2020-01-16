В UFC отреагировали на оскорбления «Рен ТВ» в адрес Макгрегора
Вице-президент UFC по России Андрей Громковский прокомментировал проморолик «Рен ТВ» к турниру UFC 246, в котором содержались неоднозначные высказывания в адрес экс-чемпиона организации в двух дивизионах Конора Макгрегора. В частности, диктор за кадром назвал Макгрегора «пижоном» и «балаболом».
«Для нас самое важное — наши бойцы и отношение к ним. Поэтому мы негативно относимся к проявлению неуважения к ним.
Мы разбираемся в этой ситуации. Пока от дальнейших комментариев воздержусь», — приводит слова Громковского «RT на русском».
Напомним, послезавтра, 18 января, Макгрегор выступит на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Его соперником будет американец Дональд Серроне.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.
На «Рен ТВ» прокомментировали оскорбления в адрес Макгрегора в проморолике
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