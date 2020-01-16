На «Рен ТВ» прокомментировали оскорбления в адрес Макгрегора в проморолике

На телеканале «Рен ТВ» прокомментировали оскорбления в адрес ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях. Напомним, «Рен ТВ» опубликовал в «Инстаграме» проморолик, посвящённый поединку Макгрегора и американца Дональда Серроне, который состоится 18 января. Диктор за кадром нелестно отозвался о Макгрегоре, который в свою очередь ранее не раз оскорблял российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

«Самовлюблённый пижон и сказочный балабол. Ирландский клоун, возомнивший себя великим бойцом. В прошлый раз россиянин наказал Конора Макгрегора за длинный язык. Теперь у него новый соперник. Станет ли этот бой очередным позором для ирландца?» — говорил диктор.

Вскоре после публикации проморолик удалили из «инстаграма» телеканала.

«Всё, что связано с Макгрегором, сопровождается шоу и скандалом. Данный случай не исключение. Чтобы увидеть, что будет дальше, смотрите «Рен ТВ», — цитирует представителя телеканала «Р-Спорт».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Серроне, которые сразятся на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

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