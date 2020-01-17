«Он курочка, несущая золотые яйца, и его будут тащить». Тактаров — о Макгрегоре

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением об ирландце Коноре Макгрегоре, чьим следующим соперником станет американец Дональд Серроне. Напомним, бой Макгрегор — Серроне состоится на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе ранним утром 19 января мск.

По словам Тактарова, даже возможное поражение Макгрегора не будет означать конец его карьеры, поскольку такой популярный боец выгоден UFC.

«Быть может, он после этого сильнее захочет заняться собой. Ему дадут возможность. Он курочка, несущая золотые яйца, поэтому его будут тащить», — цитирует Тактарова Metaratings.

Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, после того как в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Конор настроен впервые за два года. Если не сейчас, то когда? Соперник у него возрастной, умудрился за год проиграть два раза. Макгрегор не явный фаворит. Партера у них у обоих нет, а в стойке Конор чуть-чуть получше, хотя бы потому, что моложе и более нацелен. Бой будет на руках, фактически бокс, так как они оба рубаки.

Конору нужны только личные амбиции. Ему проигранные бои больше денег приносят. Через 10 лет будут помнить, кто такой Макгрегор. Про всех остальных забудут. Это черта личности, он шоумен. Сколько раз Мохаммед Али проигрывал? Просто у бивших его не было такого маркетинга», — добавил Тактаров.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Серроне.