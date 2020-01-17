Макгрегор впервые объявил о желании подраться с Фергюсоном

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, заявил, что не прочь выйти в октагон с Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. О намерении провести матч-реванш с Нурмагомедовым Макгрегор заявлял уже не раз, а вот имя Фергюсона в этом контексте было названо впервые.
Напомним, ранним утром 19 января мск Макгрегор на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе сразится с американцем Дональдом Серроне.
«Вне зависимости от результата этого боя мне хотелось бы встретиться с обоими этими парнями. Мне хотелось бы подраться с Фергюсоном. У меня была с ним своя история, ведь так? Мы управляли его карьерой (в рамках сотрудничества с компанией Paradigm. — Прим. «Чемпионата»). Он остался в порядке, после того как ушёл.
В его лице у нас был один из самых высокооплачиваемых бойцов из тех, у кого нет чемпионского пояса. Так что история с Тони есть. В какой-то момент мне хотелось бы с ним сразиться», — приводит слова ирландца MMA Junkie.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Серроне.
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