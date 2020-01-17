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Пётр Ян прокомментирует бой Макгрегор — Серроне на «Рен ТВ»

Пётр Ян прокомментирует бой Макгрегор — Серроне на «Рен ТВ»
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшем весе, прокомментирует поединок с участием ирландца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях, и американца Дональда Серроне, который состоится в Лас-Вегасе ранним утром 19 января мск. Боец присоединится к спортивным комментаторам Александру Садокову и Григорию Стангриту, которые прокомментируют поединок в прямом эфире телеканала «Рен ТВ».

Также Ян, Садоков и Стангрит прокомментируют бой россиянина Алексея Олейника и американца Мориса Грина, которые подерутся в андеркарде поединка Макгрегор — Серроне.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор — Дональд Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

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