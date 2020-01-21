Федерация бокса России выпустила фильм о Бетербиеве. Видео

Сегодня, 21 января, российский боксёр Артур Бетербиев, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF, отмечает день рождения. Ему исполнилось 35 лет. В честь этого события Федерация бокса России выпустила документальный фильм, посвящённый спортсмену.

«Сегодня день рождения отмечает один из самых успешных и титулованных российских боксёров — Артур Бетербиев. Мы с гордостью представляем документальный фильм о спортсмене, который пишет историю российского бокса и продолжает идти к мечте, невзирая на трудности, препятствия и имена соперников», — сказано в сообщении на официальном сайте организации.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале Федерации бокса России.

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