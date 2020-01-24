Fight Time: Нурмагомедов и Макгрегор могут провести реванш в Москве в 2020-м

Несмотря на заявление президента UFC Дэны Уайта о том, что матч-реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора если и состоится, то не в Москве, столица России может принять второй поединок бойцов, сообщает издание Fight Time.

Издание, ссылаясь на собственные источники, информированные о ситуации, утверждает, что Российский фонд прямых инвестиций, являющийся соучредителем UFC Russia, ведёт предварительные переговоры о вероятном матче-реванше Нурмагомедов — Макгрегор, который может состояться в Москве в конце 2020 года.

Ирландский боец не раз заявлял о желании провести реванш с Нурмагомедовым, которому уступил в октябре 2018 года. Шансы Конора на получение второго поединка с Хабибом повысились после того, как он победил Дональда Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, нокаутировав его за 40 секунд.

Что касается Нурмагомедова, то его следующим соперником станет американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.

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