«Надеюсь, у Сани прихватит печень и он перестанет пить». Гаджиев — о Емельяненко

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев осудил поведение российского бойца ММА Александра Емельяненко, которого в Анапе арестовали за хулиганство, и выразил надежду, что спортсмен когда-нибудь перестанет употреблять алкоголь.

3 апреля Емельяненко должен провести бой в тяжёлом весе с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире АСА 107. Ранее в ACA сообщили, что проведению поединка ничто не угрожает.

«Я думаю, бой всё-таки состоится. Как пошутил недавно основатель лиги АСА, для Саши запой – часть подготовительного процесса. Чтобы, как говорится, не перегореть. Ведь кто не умеет расслабляться, тот и драться не умеет.

Но, разумеется, я отношусь к этому негативно. Емельяненко подаёт плохой пример россиянам, молодым пацанам, которые за него болеют. Ну что здесь поделать? Такой он есть. Я надеюсь, у Сани прихватит печень когда-нибудь и он перестанет пить. И тогда наша страна не потеряет нашего выдающегося на самом деле единоборца», — приводит слова Гаджиева «Р-Спорт».

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