Шевченко не готова проводить поединок с Вейли Чжан

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко пока не готова проводить поединок с Вэйли Чжан. По словам Шевченко, китаянке нужно сначала доказать, что она получила титул не случайно.
«Несколько месяцев назад никто не знал Вэйли Чжан. Я не знаю, где именно она находилась в рейтинге, но по стечению обстоятельств она стала чемпионкой. Но ей ещё предстоит доказать, что она на своём месте, что она удерживает титул не просто так.
Ей предстоит бой с Енджейчик. Это будет трудное испытание для неё. Кроме того, в её дивизионе есть Роуз Намаюнас, которая тоже не станет для Чжан лёгкой прогулкой. Ей нужно многое доказать. Я открыта для поединка, но я приму бой с тем, кто докажет, что не просто так находится в топе», — приводит слова Валентины Шевченко MMAFighting.
- 2 февраля 2020
-
21:55
-
21:04
-
19:46
-
18:32
-
18:11
-
16:56
-
16:47
-
15:21
-
14:30
-
13:32
-
12:33
-
11:25
-
10:09
-
09:55
-
09:28
-
02:37
-
00:27
- 1 февраля 2020
-
23:31
-
22:47
-
21:45
-
20:58
-
19:43
-
18:53
-
17:33
-
16:56
-
16:06
-
14:25
-
13:47
-
12:16
-
11:49
-
10:26
-
08:41
-
07:51
-
06:51
-
00:18