Шевченко не готова проводить поединок с Вейли Чжан

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко пока не готова проводить поединок с Вэйли Чжан. По словам Шевченко, китаянке нужно сначала доказать, что она получила титул не случайно.



«Несколько месяцев назад никто не знал Вэйли Чжан. Я не знаю, где именно она находилась в рейтинге, но по стечению обстоятельств она стала чемпионкой. Но ей ещё предстоит доказать, что она на своём месте, что она удерживает титул не просто так.



Ей предстоит бой с Енджейчик. Это будет трудное испытание для неё. Кроме того, в её дивизионе есть Роуз Намаюнас, которая тоже не станет для Чжан лёгкой прогулкой. Ей нужно многое доказать. Я открыта для поединка, но я приму бой с тем, кто докажет, что не просто так находится в топе», — приводит слова Валентины Шевченко MMAFighting.