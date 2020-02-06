Рейес усомнился в боксёрских навыках Джонса

Американский боец смешанных единоборств Доминик Рейес рассказал об ожиданиях от поединка с действующим чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории Джоном Джонсом.
«Не секрет, что Джонс не лучший боксёр в UFC. Джон — превосходный кикбоксёр, он отлично проводит серии ударов, очень хорошо этим пользуется, но он не лучший боксёр. Я планирую воспользоваться этим.
Я считаю, что мой бокс, возможно, лучший в полутяжёлом весе. Я без страха выйду в клетку и также буду работать ногами», — сказал Рейес на пресс-конференции.
Бой Джонс — Рейес состоится на турнире UFC 247 в Хьюстоне 8 февраля. Соглавным поединком вечера станет схватка Валентины Шевченко, действующей чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе, и Кэтлин Чукагян.
32-летний Джонс провёл 27 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 25 побед и потерпев одно поражение, а ещё один бой признали несостоявшимся. На счету 30-летнего Рейеса 12 побед в 12 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Джон Джонс — Доминик Рейес.
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