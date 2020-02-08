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Чукагян: соперницы Шевченко пытались дожить до конца поединка, а не победить

Чукагян: соперницы Шевченко пытались дожить до конца поединка, а не победить
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Кэйтлин Чукагян поделилась мнение о предстоящей сопернице, чемпионке организации в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.

«Когда я смотрела бои Валентины по телевизору, я ничего не замечала. после подписания контракта я решила пересмотреть её бои и обратила внимание, что поведение соперниц Шевченко меняется в поединке с ней. Они хорошо себя показывали, но многие пытались дожить до конца поединка, а не победить.

Пройти все раунды и одержать победу — это разный настрой. Я думаю, некоторые её соперницы выходили на бой уже побеждёнными. Они просто пытались выступить так хорошо, насколько могли. Они думали о безопасности, действовали осторожно. Соперницы не были уверены в победе», — приводит слова Кэйтлин Чукагян MMAJunkie.

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