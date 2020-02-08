UFC 247, полный файткард турнира: Джонс — Рейес, Шевченко — Чукагян и другие бои

В ночь с 8 на 9 февраля мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 247. На этом турнире пройдёт сразу два титульных поединка — в главном событии встретятся чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс и Доминик Рейес, а в соглавном поединке — чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко и Кэйтлин Чукагян.
Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC, если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC 247
Основной кард
Джон Джонс (чемпион) — Доминик Рейес (№4) — полутфжёлый вес
Валентина Шевченко (чемпион) — Кэйтлин Чукагян (№4) — женский наилегчайший вес
Хуан Адамс — Джастин Тафа — тяжёлый вес
Мирсал Бектич (№14) — Дэн Айдж — легчайший вес
Деррик Льюис (№6) — Илир Латифи (№12) — тяжёлый вес.
Предварительный кард
Тревин Джайлс — Джеймс Краус — средний вес
Алекс Мороно — Кэллин Уильямс — полусредний вес
Лорен Мёрфи (№7) — Андреа Ли (№8) — женский наилегчайший вес
Майлз Джонс — Марио Баутиста — легчайший вес.
Ранний предварительный кард
Доминиго Пеларте — Джорни Ньюсон — легчайший вес
Андре Эфелл — Джонатан Мартинез — легчайший вес
Остин Линго — Юссеф Залал — полулёгкий вес.
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