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UFC 247, полный файткард турнира: Джонс — Рейес, Шевченко — Чукагян и другие бои

UFC 247, полный файткард турнира: Джонс — Рейес, Шевченко — Чукагян и другие бои
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 8 на 9 февраля мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 247. На этом турнире пройдёт сразу два титульных поединка — в главном событии встретятся чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс и Доминик Рейес, а в соглавном поединке — чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко и Кэйтлин Чукагян.

Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC, если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC 247

Основной кард

Джон Джонс (чемпион) — Доминик Рейес (№4) — полутфжёлый вес
Валентина Шевченко (чемпион) — Кэйтлин Чукагян (№4) — женский наилегчайший вес
Хуан Адамс — Джастин Тафа — тяжёлый вес
Мирсал Бектич (№14) — Дэн Айдж — легчайший вес
Деррик Льюис (№6) — Илир Латифи (№12) — тяжёлый вес.

Предварительный кард

Тревин Джайлс — Джеймс Краус — средний вес
Алекс Мороно — Кэллин Уильямс — полусредний вес
Лорен Мёрфи (№7) — Андреа Ли (№8) — женский наилегчайший вес
Майлз Джонс — Марио Баутиста — легчайший вес.

Ранний предварительный кард

Доминиго Пеларте — Джорни Ньюсон — легчайший вес
Андре Эфелл — Джонатан Мартинез — легчайший вес
Остин Линго — Юссеф Залал — полулёгкий вес.

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