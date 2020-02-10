Видео: нокаут за 36 секунд, яркое выступление Шевченко и другие бои турнира UFC 247

В ночь с 8 на 9 февраля по московскому времени в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 247. Турнир на арене «Тойота Центр» подарил несколько зрелищных поединков.

Так, Джорни Ньюсон держал победу нокаутом над Доминго Пиларте, потратив на это лишь 38 секунд. Илир Латифи неудачно дебютировал в тяжёлом весе, проиграв экс-претенденту на титул Деррику Льюису.

В соглавном событии турнира чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко в ярком стиле расправилась с Кейтлин Чукагян, нокаутировав соперницу в третьем раунде. Напомним, для уроженки Кыргызстана это была уже третья защита титула в наилегчайшем дивизионе.

Фрагменты этих поединков можно посмотреть на «Чемпионате».