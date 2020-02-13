Шлеменко: если Саша Емельяненко продолжит бухать, то не дойдёт до клетки

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко вновь рассказал о проблемах с алкоголем, которые, по его мнению, имеются у Александра Емельяненко. По словам Шлеменко, Емельяненко рискует провалить подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым 3 апреля, если не сдержит обещание не пить на протяжении года, данное ранее.
«Только если Емельяненко будет оставаться трезвым и готовиться к поединку (у него будут шансы в бою с Исмаиловым. — Прим. «Чемпионата»). Если Саша продолжит бухать, то никого не «расстреляет». Как бы до клетки дошёл. Все уже неоднократно видели, к чему его приводила эта пьянка, как он выглядел после этого в схватках.
Он считает лёгкой прогулкой сражение с Исмаиловым. Но, мне кажется, он может поплатиться за это.
Это аморальное поведение. Плюс ко всему он уже сидел за изнасилование», — цитирует Шлеменко «RT на русском».
- 13 февраля 2020
-
16:53
-
16:11
-
15:13
-
14:14
-
13:21
-
13:03
-
12:00
-
11:02
-
10:05
-
09:18
-
02:02
-
00:57
- 12 февраля 2020
-
23:50
-
22:57
-
21:54
-
20:57
-
19:55
-
18:53
-
17:56
-
16:33
-
16:03
-
15:06
-
14:22
-
14:03
-
13:05
-
12:02
-
11:00
-
10:00
-
09:14
-
00:33
- 11 февраля 2020
-
23:41
-
22:52
-
21:25
-
20:45
-
19:18