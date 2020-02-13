Шлеменко: если Саша Емельяненко продолжит бухать, то не дойдёт до клетки

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко вновь рассказал о проблемах с алкоголем, которые, по его мнению, имеются у Александра Емельяненко. По словам Шлеменко, Емельяненко рискует провалить подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым 3 апреля, если не сдержит обещание не пить на протяжении года, данное ранее.

«Только если Емельяненко будет оставаться трезвым и готовиться к поединку (у него будут шансы в бою с Исмаиловым. — Прим. «Чемпионата»). Если Саша продолжит бухать, то никого не «расстреляет». Как бы до клетки дошёл. Все уже неоднократно видели, к чему его приводила эта пьянка, как он выглядел после этого в схватках.

Он считает лёгкой прогулкой сражение с Исмаиловым. Но, мне кажется, он может поплатиться за это.

Это аморальное поведение. Плюс ко всему он уже сидел за изнасилование», — цитирует Шлеменко «RT на русском».

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