Суд отказался выпустить боксёра Кушиташвили из СИЗО. Он употреблял наркотики

Второй военный окружной суд признал законным заключение под стражу чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили по обвинению в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии, сообщает «Р-Спорт».

«Постановление оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья Бакин.

Защита приобщила справку о наличии у боксёра хронического доуденита (воспалительное заболевание двенадцатиперстной кишки) и характеристику от боксёрского клуба La Cruz, однако освободиться они ему не помогли.

Прокурор представил результаты медицинского освидетельствования спортсмена: как оказалось, в момент задержания он был под действием кокаина. Кроме того в ходе осмотра Кушиташвили психиатром после задержания выяснилось, что на руке у того оказался некий след на вене.

Сам боксёр и защита пока эту информацию не прокомментировали, а в ходе заседания настаивали на домашнем аресте или залоге.

«Отпустите домой, обязуюсь сразу являться», — заявил Кушиташвили.

Кушиташвили и его друга, тоже боксёра, Овика Оганнисяна задержали в Москве 2 февраля: при досмотре у Георгия, по версии следствия, нашли пакетик с кокаином, причём в ходе потасовки он сломал силовику нос. Защита утверждает, что гвардеец сам ударился о стену, после того как Кушиташвили по-боксёрски резко ушёл в сторону.

У Кушиташвили нашли след на вене