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71-летний Джордж Форман предрёк спорное решение в реванше Уайлдер — Фьюри

71-летний Джордж Форман предрёк спорное решение в реванше Уайлдер — Фьюри
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Знаменитый боксёр Джордж Форман, бывший чемпион мира в тяжёлом весе, рассказал об ожиданиях от матча-реванша Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. В первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, и не все отнеслись с пониманием к такому решению, поскольку Фьюри дважды оказывался в нокдауне.

«После боя только и будет разговоров, что о поединке. И это хорошо для бокса. Мне это нравится.

Думаю, Тайсон Фьюри выиграет по очкам. Миллионы будут смотреть бой, и, думаю, нас ожидает спорное решение.

Тайсону придётся нелегко. Этот Деонтей Уайлдер умеет бить как следует», — цитирует 71-летнего Формана BoxingScene.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного боя Уайлдер — Фьюри.

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