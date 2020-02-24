«А завтра выйдет под «Гитлера»?» Бойцу MMA присудили поражение из-за песни о Люцифере

Рязанскому бойцу MMA Михаилу Коробкову присудили поражение в финальном поединке Гран-при «Донской атаман», который прошёл в Воронеже в минувшие выходные, сообщает РИА «Воронеж».

Сообщается, что большую часть боя с Султаном-али Давудовым из Москвы Коробков грамотно уходил от борьбы, нанося удары в стойке. На объявление о победе столичного спортсмена зал, преимущественно болевший за рязанца, ответил гулом, свистом и матом в адрес Давудова.

После этого на сцену поднялся создатель «Донского атамана» Антон Фетисов.

«Вы можете кричать сейчас, но могу сказать одно: этот человек вышел на ринг под песню со словами «Мой король — Люцифер». Завтра выйдет под «Мой король — Чикатило» или «Мой король — Гитлер»? Не за это умирали мои предки! Есть вещи поважнее поясов», — сказал он.

Коробков вышел под песню «Люцифер» группы «Коррозия металла».



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