Хабиб признал вклад отца в его успехи

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, признал, что без отца не стал бы хорошо воспитанным человеком.

Напомним, заслуженный тренер России 57-летний Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

«Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы. Цитата не моя, но я с ней полностью согласен», — написал Хабиб в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографии с отцом.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. Его следующим соперником станет 35-летний американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

Тренер Фергюсона назвал бои, в которых Хабиб выглядел хуже обычного