Дочь Мохаммеда Али: Макгрегор может победить Нурмагомедова в реванше

Рашида Али, дочь легендарного боксёра Мохаммеда Али, полагает, что у Конора Макгрегора есть шансы в возможном матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, применив болевой приём в четвёртом раунде. В последнее время ирландец не раз заявлял о желании провести реванш с россиянином. Президент UFC Дэна Уайт также поддерживает эту идею, однако Нурмагомедов не раз давал понять, что его не интересует реванш с Макгрегором.

«Победить может и тот, и другой. Не стану даже гадать. Настраиваешься на одно, а начнётся бой — и всё может измениться.

Конор способен вернуть себе пояс. Но кто знает», — приводит слова Рашиды Али «RT на русском».

«Не хочу драться с липовыми претендентами». Хабиб — о реванше с Макгрегором