Дочь Мохаммеда Али: Макгрегор может победить Нурмагомедова в реванше
Рашида Али, дочь легендарного боксёра Мохаммеда Али, полагает, что у Конора Макгрегора есть шансы в возможном матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.
Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, применив болевой приём в четвёртом раунде. В последнее время ирландец не раз заявлял о желании провести реванш с россиянином. Президент UFC Дэна Уайт также поддерживает эту идею, однако Нурмагомедов не раз давал понять, что его не интересует реванш с Макгрегором.
«Победить может и тот, и другой. Не стану даже гадать. Настраиваешься на одно, а начнётся бой — и всё может измениться.
Конор способен вернуть себе пояс. Но кто знает», — приводит слова Рашиды Али «RT на русском».
«Не хочу драться с липовыми претендентами». Хабиб — о реванше с Макгрегором
Нурмагомедов назвал Фергюсона самым сильным соперником в карьере
Читайте также
- 27 февраля 2020
-
10:01
-
09:15
-
03:29
-
00:41
- 26 февраля 2020
-
23:56
-
22:27
-
21:56
-
20:52
-
19:22
-
18:49
-
17:35
-
16:16
-
15:33
-
14:24
-
13:01
-
12:35
-
12:00
-
11:26
-
09:05
-
00:30
- 25 февраля 2020
-
23:42
-
22:55
-
21:32
-
20:59
-
19:59
-
18:59
-
17:35
-
16:44
-
16:28
-
16:10
-
15:00
-
14:06
-
13:04
-
12:16
-
12:02
Партнерский контент