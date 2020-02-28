Российский боец UFC Олейник заявил, что отец Хабиба не разбирается в MMA

По мнению российского бойца MMA Алексея Олейника, выступающего в UFC в тяжёлой весовой категории, Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, не разбирается в MMA.
Напомним, заслуженный тренер России 57-летний Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.
Олейнику напомнили, что, по мнению Нурмагомедова-старшего, Дональд Серроне сдал бой Конору Макгрегору, который нокаутировал его за 40 секунд в поединке 18 января.
«Я своего мнения не меняю, те, кто так говорит, абсолютно не разбираются. Те люди, которые пять лет назад мечтали сфотографироваться с Конором Макгрегором, а теперь обсирают его со всех сторон… Мягко говоря, не считаю, что эти люди правы. Я это знаю, и вы это знаете.
Пять-семь лет назад эти люди мечтали хоть как-то оказаться рядом с Макгрегором, просто прикоснуться к нему, сфоткаться. Такие люди, мягко говоря, лукавят. Я могу рассказать массу всякого о всяких «специалистах», которые разбираются, но не буду, потому что не люблю переходить на личности и на что-то указывать. Ну и чтобы не видеть соринки в чужом глазу. У меня у самого бревно в глазу», — цитирует бойца «Спорт-экспресс».
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