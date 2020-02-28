«Бухает, дерётся на улице». Олейник обвинил А. Емельяненко в порче имиджа MMA

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник негативно отозвался об Александре Емельяненко. По его мнению, Емельяненко ведёт себя так, что это вредит не только ему самому, но и всем бойцам MMA, которых из-за него считают убийцами, грабителями и хулиганами.
Напомним, в январе Емельяненко отсидел семь суток в СИЗО в Анапе за пьяный дебош.
«Александр Емельяненко многих достал. О нашем спорте часто судят не по поведению Олейника или Фёдора Емельяненко. Которые ходят в церковь, жмут руку сопернику, растят детей, проводят благотворительные мастер-классы и не изменяют женам. Судят по тому, кто бухает, дерётся на улице и ведёт асоциальный образ жизни. За кем чередой скандалы, наркомания, кражи и что угодно ещё.
У меня сотни учеников — отличные ребята, ведут достойный образ жизни! Но стоит кому-то одному подраться на улице, сразу слышу: «Вот все бойцы ММА такие. Убийцы, грабители, хулиганы». В семье не без урода — что ж, только на этого урода и смотреть?!» — цитирует Олейника «Спорт-экспресс».
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