«Купите ему чупа-чупсы. Пусть сосёт». Емельяненко резко ответил Харитонову. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал недавние высказывания другого бойца MMA Сергея Харитонова. По словам Харитонова, Емельяненко как-то раз напился и пытался изнасиловать жену одного из членов сборной.

Емельяненко жёстко ответил Харитонову, записав для него видеообращение.

«Харитоша, ты опять зашипел на просторах интернета. Об какого оловянного солдатика ты зубы свои стесал? Люди, купите ему коробку чупа-чупсов. Пусть лучше сосёт, чем вафельницу разевает на просторах интернета», — сказал боец.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.

Напомним, следующим соперником Емельяненко станет Магомед Исмаилов. Бойцы сразятся на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля.

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