Мейвезер назвал лучших боксёров современности

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, назвал двух боксёров, которые достойны титула лучшего в настоящий момент. По его мнению, это действующий чемпион мира в лёгком весе по версии WBA Джервонта Дэвис и обладатель пояса WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
25-летний Дэвис провёл в профессиональном боксе 23 поединка, одержав в них 23 победы (в том числе 22 нокаутом). На счету 32-летнего Кроуфорда 36 побед (в том числе 27 нокаутом) в 36 боях.
«Самый зрелищный боксёр прямо сейчас — это Джервонта Дэвис. В конце концов, у него 23 победы, причём 22 нокаутом, и ноль поражений. Что касается лучшего боксёра вне зависимости от весовой категории, то я был назвал Теренса Кроуфорда», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.
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