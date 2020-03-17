Отец Хабиба рассказал о реакции сына на угрозу коронавируса

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его сын думает по поводу угрозы заражения коронавирусом, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

«Хабиб чувствует себя отлично, всё идёт по плану. Коронавируса он не боится, мы все смертные», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «РБК-Спорт».

Также Абдулманап Нурмагомедов предположил, что возможное отсутствие зрителей на поединке сына с Тони Фергюсоном, запланированном на 18 апреля, может пойти не во вред, а на пользу.

«Что по поводу пустых трибун? Я думаю, что зрители — это хорошо, а без них — ещё лучше», — заметил он.

Ранее президент UFC Дэна Уайт заверил, что поединок состоится, но не в США, так как проводить его в Бруклине, так же как и переносить в Лас-Вегас, нельзя ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.