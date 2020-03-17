Отец Хабиба назвал варианты переноса боя сына с Фергюсоном

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, куда может быть перенесён бой его сына с американцем Тони Фергюсоном.
Напомним, поединок Нурмагомедов — Фергюсон запланирован на 18 апреля. Ранее президент UFC Дэна Уайт заверил, что поединок состоится, но не в США, так как проводить его в Бруклине, равно как и переносить в Лас-Вегас, нельзя ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
По словам Нурмагомедова-старшего, бой могут перенести либо в Дубай, либо в Абу-Даби (оба — ОАЭ).
«Скорее всего, это будет Дубай. Во-первых, там легче бороться с болезнями, потому что жара. И, я думаю, Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC.
Абу-Даби вполне может быть, но тут как Дэна Уайт договорится. Утверждать не могу, но больше шансов там», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова «РБК-Спорт».
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