Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Запрет на перелёты не помешает мне надрать твой зад». Фергюсон — о бое с Хабибом

«Запрет на перелёты не помешает мне надрать твой зад». Фергюсон — о бое с Хабибом
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец MMA Тони Фергюсон, следующим соперником которого должен стать действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, прокомментировал закрытие границ в России с 30 марта.

«18 апреля всё ближе, а ты прячешься в России. Даже запрет на перелёты не помешает мне надрать твой зад. Не используй это как оправдание», — написал боец в своём «твиттере».

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У 36-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.

Напомним, ранее Абдулманапу Нурмагомедову, отцу Хабиба, который остался готовиться к поединку в России, сообщили, что боя в США не будет.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.

Нурмагомедов-старший: Хабиб готовится в Дагестане, сказали, что боя в Америке не будет
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020