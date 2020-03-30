«Запрет на перелёты не помешает мне надрать твой зад». Фергюсон — о бое с Хабибом

Американский боец MMA Тони Фергюсон, следующим соперником которого должен стать действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, прокомментировал закрытие границ в России с 30 марта.

«18 апреля всё ближе, а ты прячешься в России. Даже запрет на перелёты не помешает мне надрать твой зад. Не используй это как оправдание», — написал боец в своём «твиттере».

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У 36-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.

Напомним, ранее Абдулманапу Нурмагомедову, отцу Хабиба, который остался готовиться к поединку в России, сообщили, что боя в США не будет.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.