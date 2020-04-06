Лучшие нокауты российских бойцов в UFC

Пресс-служба UFC Russia на своём канале в YouTube опубликовала подборку лучших нокаутов от российских бойцов.

В ролик была включена победа Петра Яна над Юрайей Фэйбером, досрочная победа тяжеловеса Сергея Павловича над Марсело Голмом, также великолепный нокаут в исполнении Магомеда Анкалаева в бою с Далчей Луангимбулой на турнире UFC в Москве.

Кроме этого, в ролике представлена победа Саида Нурмагомедова над Рикардо Рамосом и эффектный нокаут от Ислама Махачева в противостоянии с Глейсоном Тибау.

Добавим, что на видеозаписи также представлена победа Валентины Шевченко над Джессикой Ай, но чемпионка UFC в наилегчайшем весе является уроженкой Киргизии, она имеет гражданство Перу.

Видео можно посмотреть на канале UFC Russia в YouTube. Права на видео принадлежат UFC.