Ян пояснил, почему назвал Сехудо очкошником
Российский боец UFC Пётр Ян рассказал о своём отношении к коллеге Генри Сехудо. Ранее в интервью изданию MMAFighting в рамках подкаста Eurobash он назвал американца очкошником.
«В интернете уже много моих фраз. Иногда сам смотрю, становится страшно. Думаю: «Что же я нагородил?» Но я его так воспринимаю. У меня нет к нему негатива. Я понимаю, что он строит свою игру, чтобы заработать. Немножко понимаю эту игру, но я тоже делаю свою историю. Самое интересное, что они тоже в этом участвуют. Мы не очень долго находимся в UFC, практически около двух лет. Будем работать, время ещё есть. Думаю, до них мы доберёмся», — цитирует Яна Sport24.
Ранее Сехудо назвал российского спортсмена «уродливой коммунистической картошкой».
Пётр Ян отреагировал на оскорбления Сехудо
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