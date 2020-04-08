Менеджер Нурмагомедова: отношения Хабиба и UFC не изменились

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов сохранил рабочие отношения с промоушеном, несмотря на отмену боя с Тони Фергюсоном. Об этом сообщил Ризван Магомедов, менеджер Нурмагомедова.



«Мы сами прекрасно знаем хронологию событий, винить кого-то тут было бы глупо. Наши отношения не изменились. Здесь нет вины UFC или вины Хабиба, просто так сложилось», — приводит слова Магомедова ТАСС.



Напомним, соперником Фергюсона в поединке 18 апреля должен был стать Нурмагомедов, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, вследствие чего его заменили на Джастина Гэтжи. Место проведения UFC 249 официально до сих пор не названо.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

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