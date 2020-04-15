Турнир UFC 249 может состояться 9 мая. На нём планируется матч-реванш Петтис – Серроне

UFC в настоящее время разрабатывает амбициозный план с громкими поединками на турнир UFC 249, который, как предполагается, может состояться 9 мая, сообщает MMA Fighting.

По информации источника, организаторы UFC намерены забронировать шоу на 9 мая, по плану оно должно стать первым большим спортивным мероприятием с марта из-за продолжающейся пандемией коронавируса. Хотя местоположение проведения мероприятия ещё предстоит определить, UFC отчаянно работает над тем, чтобы собрать несколько боёв, которые ранее были забронированы для других кардов.



Главным событием турнира должен стать бой за временный титул UFC в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, который первоначально ожидался для UFC 249 18 апреля. Бой был организован после того, как действующий чемпион в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не смог прибыть на бой, из-за ограничений в связи с карантином из-за вспышки COVID-19. Спустя время турнир UFC 249 был отменён.



Нурмагомедов не будет доступен для боя на 9 мая, так как планируемая дата турнира выпадает на время праздника Рамадан. Он и его окружение нацелены на возвращение в августе или сентябре.



Главным сюрпризом турнира должен стать матч-реванш Энтони Петтисом и Дональдом «Ковбой» Серроне.

На «Чемпионате» доступно видео объяснений от Хабиба Нурмагомедова по поводу отмены боя с Тони Фергюсоном.