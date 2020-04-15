Источник: стал известен полный кард UFC 249, который может состояться 9 мая

Стал известен полный список участников перенесённого турнира по смешанным единоборствам UFC 249, который может состояться 9 мая, сообщает MMA Fighting.
Главным событием турнира станет бой американцев за временный пояс в лёгком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который заменил российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Вторым по значимости поединком турнира должен стать бой за титул в полусреднем весе между Генри Сехудо и Доминика Круза. Встречу Джессики Андраде и Роуз Намаюнас планируется заменить титульным боем в полулёгком весе между Амандой Нуньес и Фелисии Спенсер.
Полный кард турнира должен выглядеть следующим образом:
Бой за временный титул в лёгком весе: Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи;
Генри Сехудо – Доминик Круз;
Аманда Нуньес – Фелисия Спенсер;
Фрэнсис Нганну – Жаирзиньо Розенстрайк;
Джереми Стивенс – Кэлвин Каттар;
Дональд «Ковбой» Серроне – Энтони Петтис;
Грег Харди – Йорган де Кастро;
Алексей Олейник – Фабрисио Вердум;
Карла Эспарза – Мишель Уотерсон;
Роналдо Соуза – Юрайя Холл;
Висент Луке – Нико Прайс;
Карол Роза – Брайс Митчелл;
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