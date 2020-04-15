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Источник: стал известен полный кард UFC 249, который может состояться 9 мая

Источник: стал известен полный кард UFC 249, который может состояться 9 мая
Бокс/ММА / UFC 0

Стал известен полный список участников перенесённого турнира по смешанным единоборствам UFC 249, который может состояться 9 мая, сообщает MMA Fighting.

Главным событием турнира станет бой американцев за временный пояс в лёгком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который заменил российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Вторым по значимости поединком турнира должен стать бой за титул в полусреднем весе между Генри Сехудо и Доминика Круза. Встречу Джессики Андраде и Роуз Намаюнас планируется заменить титульным боем в полулёгком весе между Амандой Нуньес и Фелисии Спенсер.

Полный кард турнира должен выглядеть следующим образом:

Бой за временный титул в лёгком весе: Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи;

Генри Сехудо – Доминик Круз;

Аманда Нуньес – Фелисия Спенсер;

Фрэнсис Нганну – Жаирзиньо Розенстрайк;

Джереми Стивенс – Кэлвин Каттар;

Дональд «Ковбой» Серроне – Энтони Петтис;

Грег Харди – Йорган де Кастро;

Алексей Олейник – Фабрисио Вердум;

Карла Эспарза – Мишель Уотерсон;

Роналдо Соуза – Юрайя Холл;

Висент Луке – Нико Прайс;

Карол Роза – Брайс Митчелл;

Рекомендуем ознакомиться с видео лучших боёв тяжеловесов UFC.

Турнир UFC 249 может состояться 9 мая. На нём планируется матч-реванш Петтис – Серроне
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