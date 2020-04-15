Источник: стал известен полный кард UFC 249, который может состояться 9 мая

Стал известен полный список участников перенесённого турнира по смешанным единоборствам UFC 249, который может состояться 9 мая, сообщает MMA Fighting.

Главным событием турнира станет бой американцев за временный пояс в лёгком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который заменил российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Вторым по значимости поединком турнира должен стать бой за титул в полусреднем весе между Генри Сехудо и Доминика Круза. Встречу Джессики Андраде и Роуз Намаюнас планируется заменить титульным боем в полулёгком весе между Амандой Нуньес и Фелисии Спенсер.



Полный кард турнира должен выглядеть следующим образом:



Бой за временный титул в лёгком весе: Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи;



Генри Сехудо – Доминик Круз;



Аманда Нуньес – Фелисия Спенсер;



Фрэнсис Нганну – Жаирзиньо Розенстрайк;



Джереми Стивенс – Кэлвин Каттар;



Дональд «Ковбой» Серроне – Энтони Петтис;



Грег Харди – Йорган де Кастро;



Алексей Олейник – Фабрисио Вердум;



Карла Эспарза – Мишель Уотерсон;



Роналдо Соуза – Юрайя Холл;



Висент Луке – Нико Прайс;



Карол Роза – Брайс Митчелл;

Рекомендуем ознакомиться с видео лучших боёв тяжеловесов UFC.