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«Познер — несведущий в спорте человек». Костя Цзю поддержал Валуева в конфликте

«Познер — несведущий в спорте человек». Костя Цзю поддержал Валуева в конфликте
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал конфликт, в который оказались вовлечены известный журналист Владимир Познер и бывший чемпион мира в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев. Напомним, Познер заявил, что его "совершенно не устраивает" работа Валуева в Госдуме, и усомнился в его боксёрских навыках, а тот ему ответил.

Цзю попросили прокомментировать фразу Познера, который сказал, что Валуев был «совершенно никаким боксёром. Мягко говоря, не Мохаммед Али».

«Никакой боксёр и не Мохаммед Али — две совершенное разные вещи. Николай не Али, это точно. Но «никакой боксёр» совершенно точно не сможет стать чемпионом мира. Пускай на недолгое время и благодаря уникальным физическим данным, но всё же.

Рассматриваю эти высказывания Владимира Владимировича с позиции несведущего в спорте человека. Познер — уникальный интеллектуал с точки зрения того, что он делает. Но его работа не связана с боксом, со спортом, потому ему сложно в плане знаний профессиональных навыков в спорте», — цитирует Цзю Sport24.

Владимир Познер рассказал, как пример Мохаммеда Али помог ему не прогнуться перед КГБ

Также посмотрите видео, как Костя Цзю тренирует своего сына Тимофея.

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