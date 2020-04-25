Харитонов: Лукашенко — самый адекватный эксперт по коронавирусу на планете

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о президенте Беларуси Александре Лукашенко.



Харитонов опубликовал в «Инстаграме» видеообращение Лукашенко к народу, в котором тот назвал коронавирус COVID-19 «психозом, который будет на руку кому-то».



«Самый адекватный эксперт по коронавирусу на этой планете! Александр Григорьевич Лукашенко, браво!» — написал Сергей Харитонов в «Инстаграме».



Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 195 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 780 тыс. человек.