Боец ММА, записавший оскорбительную песню о Хабибе, заявил, что на него напали

Боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов, записавший оскорбительную песню о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове, заявил, что подвергся нападению. По его словам злоумышленников было пятеро, при этом они таскали его по асфальту и пытались снять с него одежду.
«Мы живем не в каменном веке, чтобы решать вопросы грубой силой. Вчера меня удивил непонятный выпад. Теперь каждый будет пытаться меня избить и унизить? В этот раз 5 человек, в следующий сколько будет? Не уверен, что это мелкое хулиганство можно считать за попытку расправы — слишком неуверенно, быстро, видимо было страшно, что вас поймают. Зачем вы таскали меня по асфальту и рвали одежду на мне — непонятно.
Поцарапался, получил в голову и что дальше? Странные люди. Единственную машину отца, которую он использует для работы, привели в непригодный вид. Если бы не вышел из машины — на мне бы и следа не осталось. Всё это мелочи, ссадины заживут, машину отцу починю, заработаю и подарю новую.
В общем со мной всё хорошо, будто ходил малину в огороде собирать.С уверенностью скажу — запугать меня не получится, какие бы методы вы не выбрали. Главное — оставьте мою семью в покое, не понимаю зачем приплетать людей, которые никакого отношения к этой истории не имеют. Наверное, придётся переехать подальше от родителей, для их безопасности. Никакого заявления в полицию от меня не будет, извинений тоже, ибо не за что. Мои намерения и дух не пошатнутся", — написал Кузнецов на своей странице в «Инстаграме».
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