Соловьёв показал удары «вилла на озере» и «рупор пропаганды». Видео

Российский телеведущий Владимир Соловьёв запустил собственное шоу «Кулак справедливости». В первой серии первого сезона он продемонстрировал «технику смертоносных, необратимых и жутких ударов».
Удары носили названия «вилла на озере», «удар по хомякам-агрессорам», «удар сквозной» и «рупор пропаганды».
Видео можно посмотреть в «твиттере» Владимира Соловьёва.
Напомним, ранее Владимир Соловьёв нелестно отзывался об известном российском блогере Василии Уткине и рассуждал о своих бойцовских навыках. Также в одном из эфиров на своём YouTube-канале Соловьёв угрожал Уткину в прямом эфире.
Ранее о конфликте Соловьёва и Уткина высказался 59-летний российский актёр и музыкант Никита Джигурда, который встал на сторону блогера и вызвал телеведущего на поединок.
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