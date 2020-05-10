Вердум: Олейник вытворяет сумасшедшие вещи, никогда такого не видел

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум поделился ожиданиями от боя с российским тяжеловесом Алексеем Олейником в рамках турнира UFC 249.
«Вы на самом деле должны его уважать за его опыт – ему 42 года. Он владеет многими приёмами — эзекиель, диафрагма. Я был в России и смотрел, как он победил Мирко ущемлением диафрагмы. У него другой подход. Многие не верят, что он сработает, но это работает. Он не тот парень, который делает треугольник. Он вытворяет некоторые сумасшедшие вещи. Я никогда такого не видел раньше. Он сильный парень, но, конечно, у нас правильная стратегия. Я говорил с моим тренером, и он показал мне, ещё до пандемии и недавно в интернете, что мы должны сделать, чтобы избежать захватов Олейника», — приводит слова Вердума MMA Fighting.
Главным событием UFC 249 станет бой бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Турнир должен был пройти в Нью-Йорке в апреле, а его главным боем должен был стать поединок Фергюсона и россиянина Хабиба Нурмагомедова, но из-за пандемии коронавируса бой был отменён.
*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249
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