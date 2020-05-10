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Петтис победил Серроне в бою-реванше на UFC 249

Петтис победил Серроне в бою-реванше на UFC 249
Бокс/ММА / UFC 0

В Джексонвилле (Флорида, США) проходит турнир UFC 249 в рамках которого американский боец смешанного стиля Энтони Петтис провёл матч-реванш с Дональдом Серроне. Первый бой, который состоялся в 2013 году, завершился победой Петтиса нокаутом в первом раунде.

Ответный бой продлился все три раунда. Судьи единогласным решением отдали победу Петтису. Для Серроне это поражение стало четвёртым подряд.

Ранее российский тяжеловес Алексей Олейник победил Фабрисиу Вердума.

Главным событием UFC 249 станет бой бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Турнир должен был пройти в Нью-Йорке в апреле, а его главным боем должен был стать поединок Фергюсона и россиянина Хабиба Нурмагомедова, но из-за пандемии коронавируса бой был отменён.

*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249

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