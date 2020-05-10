Нурмагомедов – о победе Гэтжи над Фергюсоном: это было впечатляюще, поздравляю

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Джастина Гэтжи с победой в главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле над Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона в лёгком весе.
«Джастин, это было впечатляюще, поздравляю. Очень умный бой», — написал Нурмагомедов в «Твиттере».
Напомним, Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над Тони Фергюсоном после остановки боя рефери Хёрбом Дином в пятом раунде после серии пропущенных ударов действующим обладателем временного титула.
Победа Гэтжи над Фергюсоном значит, что следующим соперником Хабиба с большой долей вероятности станет именно Джастин. Таким образом, долгожданный поединок Нурмагомедов — Фергюсон не состоится.
«Чемпионат» провёл LIVE с турнира UFC 249 в Джексонвилле.
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