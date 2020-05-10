Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нурмагомедов – о победе Гэтжи над Фергюсоном: это было впечатляюще, поздравляю

Нурмагомедов – о победе Гэтжи над Фергюсоном: это было впечатляюще, поздравляю
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Джастина Гэтжи с победой в главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле над Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона в лёгком весе.

«Джастин, это было впечатляюще, поздравляю. Очень умный бой», — написал Нурмагомедов в «Твиттере».

Напомним, Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над Тони Фергюсоном после остановки боя рефери Хёрбом Дином в пятом раунде после серии пропущенных ударов действующим обладателем временного титула.

Победа Гэтжи над Фергюсоном значит, что следующим соперником Хабиба с большой долей вероятности станет именно Джастин. Таким образом, долгожданный поединок Нурмагомедов — Фергюсон не состоится.

«Чемпионат» провёл LIVE с турнира UFC 249 в Джексонвилле.

Гэтжи: Хабиб — лучший в мире. Буду рад представить США в бою с лучшим россиянином
Нурмагомедов — о поражении Фергюсона: без комментариев
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020