Нурмагомедов – о победе Гэтжи над Фергюсоном: это было впечатляюще, поздравляю

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Джастина Гэтжи с победой в главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле над Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона в лёгком весе.

«Джастин, это было впечатляюще, поздравляю. Очень умный бой», — написал Нурмагомедов в «Твиттере».



Напомним, Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над Тони Фергюсоном после остановки боя рефери Хёрбом Дином в пятом раунде после серии пропущенных ударов действующим обладателем временного титула.



Победа Гэтжи над Фергюсоном значит, что следующим соперником Хабиба с большой долей вероятности станет именно Джастин. Таким образом, долгожданный поединок Нурмагомедов — Фергюсон не состоится.

«Чемпионат» провёл LIVE с турнира UFC 249 в Джексонвилле.

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