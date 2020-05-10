Бой Фергюсона и Гэтжи признан лучшим поединком вечера в UFC

В ночь с 9 на 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 249. По его итогам лига раздала традиционные бонусы особо отличившимся спортсменам.



Лучшим поединком вечера был признан бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, являвшийся главным событием турнира. На кону стоял титул временного чемпиона в лёгком весе. В качестве бонуса за это решение оба спортсмена получат дополнительно по $ 50 тыс.



«Выступлением вечера» была признана победа француза Фрэнсиса Нганну над суринамцем Жаирзиньо Розенструйком в тяжёлой весовой категории. Бой был завершён спустя менее 20 секунд с начала поединка после точного попадания Нганну, отправившего в нокаут Розенструйка. Нганну за это также получит $ 50 тыс.